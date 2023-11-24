Бочкарёв: Станцию «Электрозаводская» синей ветки соединили с будущим пересадочным узлом на БКЛ

О ходе работ на объекте стало известно москвичам Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал как продвигается строительство перехода между станциями «Электрозаводская» Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий метро.