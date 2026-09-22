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Царьград

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Зарплаты кузбасских врачей достигли 128,7 тыс. рублей

Зарплаты кузбасских врачей достигли 128,7 тыс. рублей

Средняя зарплата врачей в Кузбассе к началу сентября 2026 года достигла 128,7 тысячи рублей, а среднего медперсонала — 65,9 тысячи рублей, при этом в 2025 году оплата труда бюджетников не индексировалась.

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