Зарплаты кузбасских врачей достигли 128,7 тыс. рублей

Средняя зарплата врачей в Кузбассе к началу сентября 2026 года достигла 128,7 тысячи рублей, а среднего медперсонала — 65,9 тысячи рублей, при этом в 2025 году оплата труда бюджетников не индексировалась.
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