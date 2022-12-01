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Угадайте, какой смартфон — самый популярный в мире

Угадайте, какой смартфон — самый популярный в мире

﻿﻿2022 год подходит к концу, а это значит, что пришло время подведения итогов. Уже известно, какой смартфон был самым популярным в мире в этом году.

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