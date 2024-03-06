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Дмитрий Тарасов вновь находится в поиске работы

Дмитрий Тарасов вновь находится в поиске работы

Футболист Дмитрий Тарасов признался, что остался без работы и ждет предложений о сотрудничестве Футболист Дмитрий Тарасов в середине февраля стал отцом в пятый раз: его третья избранница Анастасия Костенко родила сына.

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