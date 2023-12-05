Латвия, Литва и Эстония объявили демарш Польше из-за Украины

Официальный представитель МИД Эстонии Брита Кикас во вторник, 5 декабря, заявила, что послы Латвии, Литвы и Эстонии в Варшаве объявили демарш Польше из-за блокирования перевозчиками польско-украинской границы, потому что это подрывает способность Украины противостоять России, – сообщает Национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.