Мне говорят. Виктор Анисимов Когда я пишу о засилье мигрантов в России мне часто говорят что я занимаюсь разжиганием межнациональной розни, обвиняют меня в ксенофобии и даже в национализме.
Неожиданно. Спасибо, К.Собчак
Комментарии
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Анфиса Иванова
И я в этом абсолютно высоко гуманном случае скажу откровенное СПАСИБО К. Собчак!!!
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2 час.
татьяна литягина
Невеста с катафалка. Точка.
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58 мин.
тл
татьяна литягина
«Мы в ответе за тех, кого приручили». Она сама мигрант, Питербургско-Израильский
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54 мин.
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