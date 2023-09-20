Украинские власти обвиняют Россию в том, что РФ якобы воспитывает в детях на освобожденных территориях ненависть к Украине, но сам Киев занят созданием отрядов подобие «гитлерюгенда», заявил журналистам подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.