Фуртунэ: Актеры меняются, но пьеса остается той же

Прокурор Виктория Фуртунэ, подозреваемая в "намеренном разглашении данных из досье", находящегося в ведении Антикоррупционной прокуратуры, утверждает, что "проснулась на следующий день", когда в ее кабинете находились глава ведомства Вероника Драгалин и прокуроры из специальных миссий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии