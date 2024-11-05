Депутат Рады Бобровская: Украина не выполнит план по мобилизации до конца года

Власти Украины не смогут выполнить намеченный план мобилизации населения до конца года. Об этом заявила депутат Рады Соломия Бобровская, видео опубликовано в Telegram-канале телеканала "Говорит Великий Львов".
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