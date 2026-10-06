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Новости Тамбова

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Двое тамбовских самбистов завоевали медали первенства России

Двое тамбовских самбистов завоевали медали первенства России

Двое тамбовчан завоевали медали на первенстве России по боевому самбо среди юношей 16–18 лет, которое прошло в Кстово.

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