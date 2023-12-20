"Аврора" сочла несовершенными правила субсидирования полетов на Дальнем Востоке

В авиакомпании "Аврора" считают несовершенными правила субсидирования полетов на Дальнем Востоке. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо гендиректора компании Константина Сухоребрика аудитору Счетной палаты Валерию Богомолову.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии