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"Аврора" сочла несовершенными правила субсидирования полетов на Дальнем Востоке

"Аврора" сочла несовершенными правила субсидирования полетов на Дальнем Востоке

В авиакомпании "Аврора" считают несовершенными правила субсидирования полетов на Дальнем Востоке. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо гендиректора компании Константина Сухоребрика аудитору Счетной палаты Валерию Богомолову.

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