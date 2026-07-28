Wildberries выплатила более 40 млн рублей пострадавшим при ударах ВСУ на ее объекты

Первые выплаты семьям погибших поступили 21 июля Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) сообщила о завершении первых этапов финансовой поддержки сотрудников, пострадавших в результате атак на логистические объекты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии