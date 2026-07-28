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Wildberries выплатила более 40 млн рублей пострадавшим при ударах ВСУ на ее объекты

Wildberries выплатила более 40 млн рублей пострадавшим при ударах ВСУ на ее объекты

Первые выплаты семьям погибших поступили 21 июля Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) сообщила о завершении первых этапов финансовой поддержки сотрудников, пострадавших в результате атак на логистические объекты.

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