Учёные доказали, что всего 5 минут дыхательных упражнений улучшают настроение и сон

Одна дыхательная техника оказалась даже эффективнее медитации. Новое рандомизированное контролируемое исследование от учёных из Стэнфордского университета показало, что пять минут ежедневных дыхательных упражнений могут оказывать такое же положительное влияние на настроение и уровень тревоги, как и пять минут ежедневной медитации осознанности.