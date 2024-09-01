«Боингу» подрезали крылья

Корабль Starliner признан непригодным к пилотируемому спуску на Землю. Пока он не может конкурировать с российскими «Союзами» и американскими Crew Dragon в доставке экипажей на МКСТАСС Вскоре после старта на Starliner началась утечка гелия и аномалии в работе двигателей, а также возникли проблемы с кислородным клапаном.