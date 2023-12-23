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ВСУ потеряли 8 долговременных огневых точек на южнодонецком направлении

ВСУ потеряли 8 долговременных огневых точек на южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Александр Гордеев поделился информацией о том, что благодаря слаженной работе российских военных на Южнодонецком направлении боевики ВСУ потеряли восемь долговременных огневых точек.

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