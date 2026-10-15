Случаи чумы в Иркутске в октябре 2026 года не подтверждены. После резонансной истории с заболеванием сотрудницы противочумного учреждения специалисты провели почти пять тысяч лабораторных исследований, однако опасных патогенных микроорганизмов не обнаружили.