Случаи чумы в Иркутске в октябре 2026 года не подтверждены. После резонансной истории с заболеванием сотрудницы противочумного учреждения специалисты провели почти пять тысяч лабораторных исследований, однако опасных патогенных микроорганизмов не обнаружили.
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