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Такер Карлсон: Блинкен хотел убить Путина. История со звонком Белоусова Ллойду Остину теперь выглядит в другом свете

Такер Карлсон: Блинкен хотел убить Путина. История со звонком Белоусова Ллойду Остину теперь выглядит в другом свете

  Москва не должна оставлять попытку покушения без наказания Российские спецслужбы постоянно принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности главы государства, заявил Дмитрий Песков, в связи с откровениями американского журналиста Такера Карлсона об убийстве Владимира Путина.

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Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Правильно, пора разворошить это змеиное гнездо! И немедленно созвать заседание совета безопасности ООН!
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14 час.
ЮрийОгневед Литовченко
гнездо сжечь с керосином...
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12 час.
АС
Александр Сысоев
&quot;Орешник&quot; уже соскучился по Банковской. Пора выпустить на волю. Во всяком случае это надо сделать не позднее 9 мая.
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11 час.

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