Правильно, пора разворошить это змеиное гнездо! И немедленно созвать заседание совета безопасности ООН!

АС

Александр Сысоев

"Орешник" уже соскучился по Банковской. Пора выпустить на волю. Во всяком случае это надо сделать не позднее 9 мая.