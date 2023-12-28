300 животных из Челябинской области улетели в разные страны

Специалисты рассказали, куда переезжают и на каких курортах отдыхают южноуральские коты и собаки.Сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области в 2023 году разрешили 308 домашним животным выехать из страны вместе с их хозяевами.
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