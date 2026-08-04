Шотландский общественный деятель и экс-посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей в своём аккаунте в соцсети Х* раскритиковал поведение Киева, назвав его неразумным на фоне текущих отношений с партнерами.
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