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RT Russia

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Боец Румын рассказал, как ВС России перемололи ВСУ под Часовым Яром

Боец Румын рассказал, как ВС России перемололи ВСУ под Часовым Яром

Полковник Михаил Коган с позывным Румын рассказал в разговоре с военкором RT Владом Андрицей, как вместе с бойцами перемолол ВСУ под Часовым Яром и выдавил противника во время боёв вдоль Берховского водохранилища в ДНР.

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