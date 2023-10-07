WAFA: в Палестине на чрезвычайном заседании заявили о праве на самооборону

Президентом Палестины Махмудом Аббасом было проведено неотложное совещание с несколькими официальными лицами, в ходе которого было подчёркнуто, что палестинцы имеют право на самооборону от израильской армии и поселенцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии