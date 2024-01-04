Компартия Китая наказал виновных за обвал акций IT-компаний. Сектор отреагировал ростом

Китайский индекс CSI Anime Comic Game поднялся в среду на 1,08%. Индикатор включает в себя акции компаний, занятых разработкой и производством онлайн-игр, сектор которых вырос по капитализации за три дня нового года на 31%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии