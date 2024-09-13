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Царьград

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Пентагон взялся за ядерные исследования. На кону план "золотого миллиарда"

Пентагон взялся за ядерные исследования. На кону план "золотого миллиарда"

Глобалисты пытаются превратить свои затеи по радикальному сокращению населения планеты в реальность. Эксперт сообщил, причём здесь изучение ядерного оружия.

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