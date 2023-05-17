Аргументы недели

98 651 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Антон Быстрый Жуков
    Точно пиджак кожаный две штуки магнитофона три 😂😂🤣🤣👏👏👏пиздабол😂😂🤣Экс-депутат Кива:...
  • Александр Лесков
    Ай  наши  воины  молодцы.  А    удачно  ракетчики  втюхали нацистам!!! Даже  гордиться  разведкой  и  таким  удачным ...Минобороны: росси...
  • Виктор Луговой
    Ну, и шо на це зараз казаты... Ну, переименовываем Ригу. Во Владикурляндск.Комиссия эксперто...

World Socialist Web Site: Великобритания является главным провокатором в конфликте между НАТО и Россией

Портал World Socialist Web Site опубликовал сообщение, в котором сказано, что роль Великобритании на мировой арене – быть провокатором в конфликте между Североатлантическим альянсом и Россией.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх