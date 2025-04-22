Депутат Рады Мазурашу: ископаемые Украины не являются собственностью ее народа

Полезные ископаемые Украины не являются собственностью ее народа. Об этом, как информирует РИА Новости, заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу, комментируя подготовку соглашения с Соединенными Штатами о недрах.
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