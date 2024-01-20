Юрист Комагина рассказала о возможных последствиях для проводницы из-за Твикса

В

Василий

Юристка - однозначно глупая баба, ни чего не понимающая в юриспруденции. Кот "ехал" по билету хозяина, о чем безусловно знала т.н. проводница, и она не могла его не видеть. Она выкинула кота специально, ведь кот по виду был явно домашний. А администрация ЖД просто пытается эту суку отмазать. Хорошие б...ть ученики - "своих не бросаем".