Действия проводницы, выгнавшей из поезда на улицу в мороз кота-пассажира с билетом, едва ли подпадают под статьи УК РФ и КоАП РФ о жестоком обращении с животными, но привлечение женщины к ответу в рамках гражданско-правовых отношений вполне реально.
Юрист Комагина рассказала о возможных последствиях для проводницы из-за Твикса
Комментарии
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Елена Верия
Не ее животное говорите?! А что, над чужими можно?... Ужас!!!!!!!!!!!!!!!😡😡😡
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17 час.
В
Василий
Юристка - однозначно глупая баба, ни чего не понимающая в юриспруденции. Кот "ехал" по билету хозяина, о чем безусловно знала т.н. проводница, и она не могла его не видеть. Она выкинула кота специально, ведь кот по виду был явно домашний. А администрация ЖД просто пытается эту суку отмазать. Хорошие б...ть ученики - "своих не бросаем".
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10 час.
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