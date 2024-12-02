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Два дежурных ЦОНа и спецЦОНа будут работать в Алматы

Два дежурных ЦОНа и спецЦОНа будут работать в Алматы

В южной столице с декабря будут работать два дежурных ЦОНа и два дежурных спецЦОНа. Как сообщили в «Правительстве для граждан», с 1 декабря по дежурному графику будет работать центр обслуживания населения Жетысуского района по улице Серикова, 6А и центр Медеуского района расположенный на улице Маркова, 44.

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