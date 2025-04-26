Эта ужасная ошибка погубила «Реал» в класико. Такого от звезды клуба никто не ожидал

Безумный финал Кубка Испании!Первое класико в финале Кубка Испании за последние 11 лет ожидаемо выдалось огненным! «Барса» и «Реал» провели топовый матч, который держал болельщиков напряжении вплоть до последних секунд.
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