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Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Осасуны», «Атлетик» против «Вальядолида», «Реал» сыграет с «Кадисом» в четверг

Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Осасуны», «Атлетик» против «Вальядолида», «Реал» сыграет с «Кадисом» в четверг

«Барселона» сыграет с «Осасуной» на выезде в матче 14-го тура Ла Лиги. Также во вторник «Атлетик» примет «Вальядолид».

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