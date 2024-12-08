Волонтеры в Карелии нашли пропавшую бабушку, но не успели спасти

Пожилая женщина с деменцией ушла из дома в снегопад в тапочках и халате, ее нашли и пытались реанимировать, но не смогли В Карелии волонтерам удалось обнаружить 87-летнюю женщину, страдающую деменцией, которая исчезла из дома в ночные часы.
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