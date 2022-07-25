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Трасс заявила, что не готова к прямому вмешательству Британии в конфликт на Украине

Трасс заявила, что не готова к прямому вмешательству Британии в конфликт на Украине

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сказала, что не готова к тому, чтобы страна открыто вмешалась в конфликт на Украине, и не считает правильным направлять ВМС королевства в Черное море для сопровождения судов с зерном.

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