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Царьград

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Красные квитанции за ЖКХ в сентябре — предупреждение должникам. К чему готовиться

Красные квитанции за ЖКХ в сентябре — предупреждение должникам. К чему готовиться

Красные квитанции за ЖКХ могут появиться в почтовых ящиках: что они означают и кому грозят.С наступлением осени некоторые русские могут обнаружить в почтовых ящиках непривычные квитанции за ЖКХ, напечатанные на красной бумаге.

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