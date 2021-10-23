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«Здравия желаю, товарищ… поп?» Категорически возражаю!

«Здравия желаю, товарищ… поп?» Категорически возражаю!

автор - Исторические напёрстки Во-первых, как немного лямку боевую и служилую потянувший.

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николай лебедев
Логично, вчерашние коммунисты сегодня истово крестятся, а идеи коммунизма клянут, на чем свет стоит-как верить таким людям? Смотришь на деятельность РПЦ и складывается впечатление, что это просто бизнес, построенный на вере людей.

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