Несекретные материалыПолитика«Здравия желаю, товарищ… поп?» Категорически возражаю! автор - Исторические напёрстки Во-первых, как немного лямку боевую и служилую потянувший.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНЛниколай лебедевЛогично, вчерашние коммунисты сегодня истово крестятся, а идеи коммунизма клянут, на чем свет стоит-как верить таким людям? Смотришь на деятельность РПЦ и складывается впечатление, что это просто бизнес, построенный на вере людей.Комментировать
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