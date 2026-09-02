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Несекретные материалы

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Расчёт Путина на коллапс Украины, обеспокоенность Запада и гостерроризм Зелёныша

Расчёт Путина на коллапс Украины, обеспокоенность Запада и гостерроризм Зелёныша

Путин вчера провёл в Бишкеке сверхнасыщенный день, провёл встречи с Си Цзиньпинем, Эрдоганом, Пезешкианом, Пашиняном и другими, после выступил с рядом важных заявлений.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Елкин
Владимир Елкин

"С террористами переговоры не ведем!" Посмотрим, каков будет результат этой фразы! Опять "ля-ля" или всё-таки утилизируем жидовско-бандеровскую шоблу зеленского, дорвавшуюся до власти на окраинах России, называемой Украиной, и уничтожающую русское население этой территории!

Профиль пользователя Алексей Горшков
Алексей Горшков

Да - рано или поздно ВСЕ разочаруются в киевском режиме, если даже первоначально его поддерживали! Старо же, как мир: выкормленный тобою крокодил рано или поздно на тебя же и набросится! Не вскармливали ли американцы Усаму Бен-Ладена? Англичане в своё время уйму средств потратили на свержение французской монархии, а Наполеон на них напал! Про Гитлера я вообще молчу - много, кто ему помогал - а напал он В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ на своих ЛУЧШИХ ДРУЗЕЙ - поляков!