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Карпухин о «России 25»: «Не важно, Казахстан перед нами, Канада или США, задача – побеждать, радовать болельщиков»

– Отличное настроение перед стартом матчей. Стал на год мудрее, опытнее. Команда чуть-чуть поменялась, но это все равно та же сборная России.

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