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За рулем

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Будущее автобусов России: перспективы, вызовы и новые решения на фоне изменчивого рынка

Будущее автобусов России: перспективы, вызовы и новые решения на фоне изменчивого рынка

В Открытой студии «За рулем», которая работала в рамках прошедшей в Москве выставки «Comtrans / Urbantrans 2024», главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков узнал у директора департамента маркетинга автобусов ЛиАЗ, ПАЗ, КАВЗ Максима Карова, как сегодня развивается рынок общественного транспорта и какие у него перспективы.

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