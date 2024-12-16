Будущее автобусов России: перспективы, вызовы и новые решения на фоне изменчивого рынка

В Открытой студии «За рулем», которая работала в рамках прошедшей в Москве выставки «Comtrans / Urbantrans 2024», главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков узнал у директора департамента маркетинга автобусов ЛиАЗ, ПАЗ, КАВЗ Максима Карова, как сегодня развивается рынок общественного транспорта и какие у него перспективы.