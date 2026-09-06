Такой день. Спасение грибника и медведь убивший скот Чарышском районе

О главных событиях региона 6 сентября Два человека получили травмы при столкновении автомобилей в промышленной зоне Бийска вечером 3 сентября.
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