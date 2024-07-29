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Надаль успешно прошел во второй круг Олимпийских игр в Париже

Надаль успешно прошел во второй круг Олимпийских игр в Париже

В Париже состоялись очередные матчи олимпийского теннисного турнира. Испанский теннисист Рафаэль Надаль успешно вышел во второй круг, обыграв венгерского теннисиста Мартона Фучовича со счетом 6:1, 4:6, 6:4.

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