Учились плохо, вошли в учебники.

12 историй о великих двоечниках Сегодня 1 сентября — день, когда миллионы новоиспеченных и матерых школьников оказываются впервые или снова один на один с образовательной системой и с ее самым спорным проявлений: делением на отличников и двоечников, лидеров и отстающих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Запад лишил Росси...
- Как в ПФР монопол...
- Так не доставайся...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым