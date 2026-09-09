Учились плохо, вошли в учебники.

12 историй о великих двоечниках Сегодня 1 сентября — день, когда миллионы новоиспеченных и матерых школьников оказываются впервые или снова один на один с образовательной системой и с ее самым спорным проявлений: делением на отличников и двоечников, лидеров и отстающих.