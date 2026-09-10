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Регионы России

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Экс-футболиста «Барселоны» Самюэля Это’О обвиняют в нецелевом использовании средств за матч с Россией

Экс-футболиста «Барселоны» Самюэля Это’О обвиняют в нецелевом использовании средств за матч с Россией

Бывшего футболиста «Барселоны» Самюэля Это’О обвинили в нецелевом использовании денежных средств, полученных за организацию товарищеского матча сборных России и Камеруна, проходившего в Москве 12 октября 2023 года.

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