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Microsoft показала варианты меню «Пуск» для Windows 11, от которых отказалась

Microsoft показала варианты меню «Пуск» для Windows 11, от которых отказалась

Пользователей ожидает больше прикреплённых приложений и возможность отключить раздел рекомендаций. При этом в Microsoft рассказали, что в ходе разработки рассматривались различные концепции дизайна и компоновки меню, и в финальной версии не будет таких элементов, как сочетание классического дизайна меню в Windows 10 и современного в Windows 11.

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