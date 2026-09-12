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Царьград

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Вертолет сбросил воду более 20 раз на пожары в "Утрише"

Вертолет сбросил воду более 20 раз на пожары в "Утрише"

С утра субботы в заповеднике "Утриш" в Анапе вертолет осуществил более 20 сбросов воды для тушения тлеющих объектов.

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