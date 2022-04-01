Глава Пентагона заявил о временном отказе от ротации войск США в Польше

Американский министр обороны заявил о необходимости «оперативной осторожности». По словам Ллойда Остина, в военном ведомстве принято «временное решение» об отказе от ротации для тех подразделений армии США, которые находятся на территории Польши.
Американский министр обороны заявил о необходимости «оперативной осторожности». По словам Ллойда Остина, в военном ведомстве принято «временное решение» об отказе от ротации для тех подразделений армии США, которые находятся на территории Польши.
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