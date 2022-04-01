Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Васс К
    Т.е. уже сдохла украина?Партия Зеленского...
  • Зоя Иманбаева
    конечно если каждый день им падает в карман 100миллионов баксов.. вчера читала ниытье западной прессы обб этом..Зеленский и такти...
  • Валерий Вадимов
    гром грянул...мужик перекрестилсяВ Курской области...

Глава Пентагона заявил о временном отказе от ротации войск США в Польше

Глава Пентагона заявил о временном отказе от ротации войск США в Польше

Американский министр обороны заявил о необходимости «оперативной осторожности». По словам Ллойда Остина, в военном ведомстве принято «временное решение» об отказе от ротации для тех подразделений армии США, которые находятся на территории Польши.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх