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Регионы России

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Южная Корея увеличила экспорт косметики в Россию на 20% за восемь месяцев

Южная Корея увеличила экспорт косметики в Россию на 20% за восемь месяцев

Южная Корея за первые восемь месяцев 2026 года увеличила экспорт в Россию косметики и средств по уходу за кожей более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает таможенная служба Республики Корея.

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