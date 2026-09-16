В Сингапуре пассажиры сообща спасли автобус с потерявшим сознание водителем

Мгновенная реакция: пассажиры остановили автобус без водителя.В Сингапуре пассажиры предотвратили аварию после того, как водитель автобуса потерял сознание во время движения.
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