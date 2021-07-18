Вот новое правило Запада: «Россия виновата вообще во всём». Даже во Всемирном потопе

Закон и ПорядокПолитикаВот новое правило Запада: «Россия виновата вообще во всём». Даже во Всемирном потопе Сейчас в Германии — катастрофическое наводнение. Более 100 человек погибли, 1300 (!) — пропали без вести.Вернуться к статье86НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькормчий«Вячеслав Белослюдов 18 июля, 3:29 а лучше в колонию развитой страны ? кто тут у нас развитый ? германия даже своих погибших и пропавших посчитать не может, а на помощь собственному населению целых 850 солдат отправила ! тут всю страну поднимать надо , но они до того развились , что от наводнения в подвалах прячутся . ну тогда чтобы спастись от пожара надо бензой поливаться ! дебилы ! »VBvladimir bedarevДа! Русские виноваты во всём. А чтобы русским было не обидно, нужно прихватизировать Германию.Сергей ГунькинДа нет не нужно нам ничего прихватизировать. СССР вспомни. Величайшая страна была разбежались. А теперь кому не лень все компенсаций требуют. А то что туда в заводы, экономику вкладывали ни кто не вспоминает. Только дай. Убежали из страны. Какая из бывших союзных расцвела? Я не говорю в шоколаде живём. Но куда гастарбайтеры (из бывших едут?) и почему не мы к ним? Прибалтика. Из СМИ. Сколько у них молодого населения? И где пашут? А во времена СССР они же самые богатые были. Туда поехать это же кайф был. Как за границу. А теперь только претензии. Вот заплатите и все. Русские во всем виноваты.Леонид РусиФашисты формировали общественное мнение, создавая образ мирового зла... Накинули на себя шкурки овечек... А интересно... когда немчики компенсацию пришлют за миллионы загубленых наших детей, за детский лагерь смерти СаласпилсVladimir LioubimcevНасколько я понимаю, в Германии и вообще в ЕС все хорошо, пока все хорошо.карюкалов вячеславЯсен пень.ASAnatoliy SkorohodovНад этими убогими даже глумиться в падлу! И эти выкидыши-недоноски хотят учить нас жить? Там нормальных людей нет, да и не было никогда.Арсен Межлумов"У сильного всегда бессильный виноват: Тому в Истории мы тьму примеров слышим, Но мы Истории не пишем; А вот о том как в Баснях говорят. ___ Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться; И надобно ж беде случиться, Что около тех мест голодный рыскал Волк. Ягненка видит он, на добычу стремится; Но, делу дать хотя законный вид и толк, Кричит: "Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом Здесь чистое мутить питье Мое С песком и с илом? За дерзость такову Я голову с тебя сорву".- "Когда светлейший Волк позволит, Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью От Светлости его шагов я на сто пью; И гневаться напрасно он изволит: Питья мутить ему никак я не могу".- "Поэтому я лгу! Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете! Да помнится, что ты еще в запрошлом лете Мне здесь же как-то нагрубил: Я этого, приятель, не забыл!"- "Помилуй, мне еще и отроду нет году",- Ягненок говорит. "Так это был твой брат".- "Нет братьев у меня".- "Taк это кум иль сват И, словом, кто-нибудь из вашего же роду. Вы сами, ваши псы и ваши пастухи, Вы все мне зла хотите И, если можете, то мне всегда вредите, Но я с тобой за их разведаюсь грехи".- "Ах, я чем виноват?"- "Молчи! устал я слушать, Досуг мне разбирать вины твои, щенок! Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".- Сказал и в темный лес Ягненка поволок". СЛАВА БОГУ, ЧТО РОССИЯ УЖЕ НЕ ЯГНЁНОК И МОЖЕТ ДАТЬ ДОСТОЙНЫЙ ОТПОР ЛЮБОМУ ОБНАГЛЕВШЕМУ "ВОЛКУ"!Комментировать
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