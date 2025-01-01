Лукашенко предложил Словакии согласовать план по возобновлению сотрудничества

Глава Белоруссии Александр Лукашенко направил президенту Словакии Петеру Пеллегрини и руководителю правительства страны Роберту Фицо поздравительную телеграмму по случаю Дня образования республики и предложил Братиславе по дипломатическим каналам согласовать план по возобновлению сотрудничества.
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