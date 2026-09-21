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Газета.ру

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Талалаев назвал Соболева лучшим форвардом старта сезона РПЛ

Талалаев назвал Соболева лучшим форвардом старта сезона РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что нападающий «Зенита» Александр Соболев является лучшим форвардом на старте сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

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