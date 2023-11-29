Туризм, интеграция и сельское хозяйство: Сальдо обозначил курс развития Херсонской области

Глава региона отметил, что Херсонщина должна опираться на два направления в развитии экономики.На партийной дискуссии "Горжусь Россией" Владимир Сальдо поделился своим видением развития Херсонской области в ближайшие годы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии