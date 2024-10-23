Европа не для русских

То, что сейчас происходит в мире, не что иное, как закат очередной цивилизации. Европейская цивилизация совершив те же самые ошибки, что и более ранние цивилизации подошла к своему закату. Отсюда спутанность морали, агрессивная политика тирании. Несмотря на грозного "Цербера" - США - цепного пса Великобритании, Европа уже стратегически проигрывает азиатским государствам. Да, пока ещё имеются достаточные силы сдерживания в виде бесчисленного количества оружия разной поражающей способности, но мораль европейской цивилизации уничтожена. У неё не осталось ни смысла, ни цели существования. Она перестала нести человечеству какое- либо развитие и падёт, как пали цивилизации зашедшие в тупик.

TF

Tatyana Fedotova

Властям не нужны свободолюбивые думающие, сильные духом люди. Им нужно послушное стадо. Муравейник. Чтобы работали и не задавали вопросов. Как всегда про считаются. Хотят послушную Россию, а в итоге не будет никакой. Да русский человек вольный человек. Человек внутренне свободный. Свобода для него не предоставленные ему свободы, а возможность выбора для себя и по себе. Поэтому, даже внешне соглашаясь, русский всегда держит фигу в кармане по отношению к начальству. Русские начальников не любят. Может потому, что им редко везёт с начальниками. У каждого народа есть свой код и код русских это смекалка и сила духа, русских можно пригнуть, но сломать не получится. А всем хочется именно сломать.